Ответьте пожалуйста о Крылове (всё основную информацию о нём)

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Ива́н Андре́евич Крыло́в это великий баснописец, писавший басни имеющие мораль. он родился в 1769 году в москве. Более всего известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников (выходили с 1809 по 1843 гг.) Многие выражения из басен Крылова стали крылатыми.Учился Крылов мало, но читал довольно много. По словам современника, он«посещал с особенным удовольствием народные сборища, торговые площади, качели и кулачные бои, где толкался между пестрой толпой, с жадностью прислушиваясь к речам простолюдинов». С 1780 года начал служить подканцеляристом за копейки. В 1782 г. Крылов ещё числился подканцеляристом, но «у оного Крылова на руках никаких дел не имелось».В это время он увлёкся уличными боями, стенка на стенку. А так как он был физически очень крепким, то выходил зачастую победителем над взрослыми мужиками. умер он в 1844 году в санкт петербурге