Известно что угол BOA прямой и угол BOD=26°найдите величину угла DOA
Алгебра
Известно что угол BOA прямой и угол BOD=26°найдите величину угла DOA
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64 гр. так как прямой угол 90 гр.а BOD 26 гр..Надо от 90- 26 получите 64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
5. РНК чаще всего состоят из: а) одной цепи б) двух цепей в) отдельных нуклеитидо?? 6. Гликоген выполняет: а) транспортную б) каталит...
Физика
Чугунный утюг массой 5,1 кг охладился от температуры 220 до 20. какое количество теплоты отдано воздуху
Математика
а)Коля надул в 4 раза больше шариков чем Саша а вместе они надули 20 шариков.Сколько шариков надул каждый? б)Алеша решил в 3 раза больше задач че...
Физика
Груз массой 30 кг (рис. 20) подвешен к кронштейну в точке В. С какой силой он растягивает откос АВ и сжимает поперечину СВ?