Помогите решить 147 задачу. Пожалуйста
Математика
Помогите решить 147 задачу. Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 109+47=156 - пункт D 2)109+156+258=523 - расстояние от пункта C до пункта D
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