Напишите сообщение о подвиге Ширака

Гость: Гость:

Началась война.Когда казахи начали войну против персов.Казахов было намного меньше.Тогда один из войнов по имени Ширак сказал избейте меня и киньте в яму они спросили зачем я скажу что вы меня предали и отведу их в пустыню.Так они и сделали.Тогда когда пришли персы его достали из ямы и поставили на колени и спросили что с тобой зделали?Он ответил что его предали и знает куда они ушли.Тогда он сказал что знает краткую дорогу через пустыню и завел их туда и они ходили 2 недели он сказал что он соврал и все они умрут.Большая часть персов погибла и его казнили.И вскоре все умерли от жажды.