1)Как называются явления повторяющиеся через определенный промежут времени?Приведите примеры явлений, которые повторяются с той или иной временной регулярностью

География

1)Как называются явления повторяющиеся через определенный промежут времени?Приведите примеры явлений, которые повторяются с той или иной временной регулярностью

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