1)Как называются явления повторяющиеся через определенный промежут времени?Приведите примеры явлений, которые повторяются с той или иной временной регулярностью

География
1)Как называются явления повторяющиеся через определенный промежут времени?Приведите примеры явлений, которые повторяются с той или иной временной регулярностью
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тронология с (греческого "рона времени")
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