Франко-прусская война составте план
История
Франко-прусская война составте план
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В результатте франко-прусской войны 1870-1871гг. Франция потерпела поражение, прусские войска оккупировали значит. часть Франции и оказали помощь франц. буржуазии в разгроме Парижской Коммуны. В ходе войны было провозглашено создание Германской империи в янв. 1871г. Война закончилась заключением 10.05.1871г. грабительского в отношении Франции Франкфуртского мира, который предусматривал аеннексию Германией Эльзаса и Восточн. Лотарингии, уплату Францией в трёхлетний срок контрибуции в 5 млрд. франков, оккупацию герм. армией ряда департаментов Франции, возложение на Францию расходов по содержанию оккуп. войск. Договор сохранял своё значение до 1-й мир. войны.Распиши по планам и всё.
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