Сочувствуете ли вы Дубровскому?

Литература
Сочувствуете ли вы Дубровскому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да и отцу и сыну............
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