1. Липиды от других веществ отличаются: а) гидрофильными частями б) гидрофобными частями в) растворимостью в воде 2.Расположите последовательность структуры белка: а) глобула б) полимерная цепь в) спираль 3. Водородны...

Биология

1. Липиды от других веществ отличаются: а) гидрофильными частями б) гидрофобными частями в) растворимостью в воде 2.Расположите последовательность структуры белка: а) глобула б) полимерная цепь в) спираль 3. Водородные связи встречаются в: а) белках б) нуклеиновых кислотах в)липидах 4. В составе РНК не встречается: а) рибоза б) аденин в) глицерин

Автор: Гость