1. Липиды от других веществ отличаются: а) гидрофильными частями б) гидрофобными частями в) растворимостью в воде 2.Расположите последовательность структуры белка: а) глобула б) полимерная цепь в) спираль 3. Водородны...
Биология
1. Липиды от других веществ отличаются: а) гидрофильными частями б) гидрофобными частями в) растворимостью в воде 2.Расположите последовательность структуры белка: а) глобула б) полимерная цепь в) спираль 3. Водородные связи встречаются в: а) белках б) нуклеиновых кислотах в)липидах 4. В составе РНК не встречается: а) рибоза б) аденин в) глицерин
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Гость:
1) а, б 2) б, в, а 3) а, б 4) в
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