Опишите костюм чувашского удмуртского мордовского народов

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Удмуртская одежда шилась из холста, сукна и овчины, до нач. XX в. почти вся была домашнего производства. Можно выделить несколько вариантов – северный, южный, срединный, которые в свою очередь состояли из локальных костюмных комплексов. Северноудмуртский женский костюм состоял из белой туникообразной холщовой рубахи со съемным вышитым нагрудником, поверх рубахи одевался кафтан или холщовый белый халат с поясом, передник без грудки. На северных удмуртов значительное влияние оказал русский север. Праздничная одежда северных удмуртов изготовлялась из отбеленной домотканины, украшалась вышивкой. Одежда южноудмуртских женщин включала рубаху, поверх которой надевали сшитый в талию камзол или безрукавку и передник с высокой грудкой, под рубахой носились штаны. Поверх этой одежды женщины носили шерстяные и полушерстяные кафтаны и овчинные шубы. Обувью были плетеные лапти, башмаки или валенки. Девичьи и женские головные уборы – платки, шапочки, повязки и др. - отличались большим разнообразием. Они отражали возрастное и семейное положение. Многочисленны были украшения из бисера, бусин, монет и т.п. Мужская одежда состояла из рубахи-косоворотки туникообразного кроя с невысоким стоячим воротником, ее носили с плетеным или кожаным поясом, пестрядинных штанов на кожаном или шерстяном поясе. Головными уборами были валяная шляпа или овчинная шапка, а обувью – лапти, сапоги, валенки. Мужчины носили кожаную сумку с огнивом, трутом и другими вещами. Верхней мужской одеждой были белый холщовый халат или отрезной по талии суконный зипун, а также овчинная шуба. Одежда срединных удмуртов впитала в себя некоторые черты северных и южных удмуртов. Основу костюма составляла рубаха с декоративным аппликативным нагрудником, поверх надевали распашной кафтан из белой льняной домотканины. Спинка кафтана отрезная и присборенная в талии, полы прямы, рукава втачные. Женский головной убор – аппликативный треугольный платок. Его надевали поверх шапочки. Одежда бесермян близка по своему покрою к южноудмуртской. Она туникообразного покроя, грудной разрез прямой, вокруг него пришивались полосы цветастого ситца, с небольшой оборкой. Шилась в основном из клетчатой домотканины. Носилась в паре с распашным кафтаном из клетчатой или продольнополосатой домотканины красных тонов. Особенно активно украшалась праздничная одежда удмуртов. Она включала в себя нагрудные, наплечные и поясные украшения, богатую вышивку, разнообразные декоративные детали: тесьму, позумент, монеты, и т.д.