Почему архангельск в 18 в потерял значение главного торгового порта страны ?

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В 1721 году победоносно завершилась Северная война. Строится любимое детище Петра I – Санкт-Петербург, все более возрастает значение новой столицы Империи. Указом Петра I от 4 апреля 1722 года вся внешняя торговля из Архангельска переносится на берега Невы.