В кладовой гнома Балина хранится на 32 бочонка золотых монет больше, чем в кладовой соседа гнома Двалина. Пять ночей подряд каждый из гномов воровал у своего соседа четверть бочонков и перетаскивал в свою кладовую. Через 5 ...
Математика
В кладовой гнома Балина хранится на 32 бочонка золотых монет больше, чем в кладовой соседа гнома Двалина. Пять ночей подряд каждый из гномов воровал у своего соседа четверть бочонков и перетаскивал в свою кладовую. Через 5 ночей воришек поймали. У кого и на сколько бочонков с драгоценностями оказалось больше?
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