Дан двумерный массив размера N*N (вводится пользователем). Заполнить матрицу нулям?? и единицами так, чтобы получилась шахматная доска.
Информатика
Дан двумерный массив размера N*N (вводится пользователем). Заполнить матрицу нулям?? и единицами так, чтобы получилась шахматная доска.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=5; var A:array[1..n,1..n] of integer; i,j:integer; begin for i:=1 to n do begin writeln; for j:=1 to n do begin if (odd(i) and odd(j)) or (not odd(i) and not odd(j)) then a[i,j]:=0 else a[i,j]:=1; write(a[i,j]:3); end; end; end.
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