Дан двумерный массив размера N*N (вводится пользователем). Заполнить матрицу нулям?? и единицами так, чтобы получилась шахматная доска.

Информатика
Дан двумерный массив размера N*N (вводится пользователем). Заполнить матрицу нулям?? и единицами так, чтобы получилась шахматная доска.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=5; var A:array[1..n,1..n] of integer; i,j:integer; begin for i:=1 to n do  begin  writeln;  for j:=1 to n do     begin  if (odd(i) and odd(j)) or (not odd(i) and not odd(j)) then a[i,j]:=0 else a[i,j]:=1;  write(a[i,j]:3);    end;  end; end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите 8 строк стихов Армахаямбы Срочно!
Ответить
Геометрия
СРООООЧНО 100 БАЛЛОВ!! ГЕОМЕТРИЯ 9 КЛАСС! СЕГОДНЯ! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ,ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Ответить
Русский язык
Напишите по 2 слова на каждое словообразование( Приставочный,Суффиксальный,Прист??вочно-суффиксальный,Бессуффиксный,Сложение основ,сложение слов, П...
Ответить
Другие предметы
Техника безопасности при пилении строгании
Ответить
Биология
Что такое фотосинтез? Какие приспособления имеют растения к улавливанию светово?? энергии? Какова роль хлорофилла в процессе фотосинтеза? Почему...
Ответить