Дан двумерный массив размера N*N (вводится пользователем). Заполнить матрицу нулям?? и единицами так, чтобы получилась шахматная доска.

Информатика

Дан двумерный массив размера N*N (вводится пользователем). Заполнить матрицу нулям?? и единицами так, чтобы получилась шахматная доска.

Автор: Гость