Напишите по 2 слова на каждое словообразование( Приставочный,Суффиксальный,Прист??вочно-суффиксальный,Бессуффиксный,Сложение основ,сложение слов, Переход из одной части речи в другую)Даю 30 баллов

Русский язык

Напишите по 2 слова на каждое словообразование( Приставочный,Суффиксальный,Прист??вочно-суффиксальный,Бессуффиксный,Сложение основ,сложение слов, Переход из одной части речи в другую)Даю 30 баллов

Автор: Гость