Напишите по 2 слова на каждое словообразование( Приставочный,Суффиксальный,Прист??вочно-суффиксальный,Бессуффиксный,Сложение основ,сложение слов, Переход из одной части речи в другую)Даю 30 баллов

Русский язык
Напишите по 2 слова на каждое словообразование( Приставочный,Суффиксальный,Прист??вочно-суффиксальный,Бессуффиксный,Сложение основ,сложение слов, Переход из одной части речи в другую)Даю 30 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставочный: пробежать, спеть. Суфф: домик, барабанщик Прист-суфф: пограничник, свысока Бессуф: переход, глушь Слож. основ:  водопровод, луноход Слож слов: диван-кровать, ракета-носитель Переход: гостиная комната(прил). уютная гостиная (сущ), медленным шагом (сущ) ехать шагом (наречие)
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