Долго-долго падают кленовые листья. (6) Как они хороши! (7) Хотелось сказать садовнику, чтобы не подметал. (8) Пусть бы ходили люди по золотому ковру. (9)Как же снять? (10) Как поймать это дыхание осени? (11) Кажется, листья п...

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Долго-долго падают кленовые листья. (6) Как они хороши! (7) Хотелось сказать садовнику, чтобы не подметал. (8) Пусть бы ходили люди по золотому ковру. (9)Как же снять? (10) Как поймать это дыхание осени? (11) Кажется, листья падают не беззвучно. (12) Кажется, полет сопровождает какая-то музыка. (13) Бом-бом. (14) Один лист, другой, третий! (15) Стройная музыка в парке. (16) Музыка листопада. (17) Один ли я ее слышу? (18) Нет.(19) Вот девочка подняла голову, блестящими глазами провожает листья. (20) Рядом женщина под зонтиком. (21) Книга. (22) Но она не читает. (23) Она слушает золотой хоровод. (24) Вспоминаю. (25) Скорее, скорее снимать. (26) Поймать хоть отрывок музыки листопада. 1) озаглавте текст 2) Докажите что это текст 3) определите тему текста 4)запишите основную мысль 5)определите стиль текста 6)тип текста 7)подчеркните грамматические основы односоставных предложений 8) Подберите к первому предложению синтаксический синоним помагите плиззз

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