Дома шния задание 3 класс
Окружающий мир
Дома шния задание 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 задание: 1 - воздух 2 - вода 3 - горные породы 4 - кормильцы (производители) продуценты 5 - почва 6 - мусорщики (разрушители) редуценты 7 - едоки (потребители) консументы 5 задание: Растения поглощают из воздуха углекислый газ. Животные поглощают из воздуха кислород. Растения поглощают воду из почвы. Животные потребляют воду. Растения растут и развиваются в почве и поглощают из нее необходимые минеральные вещества. Животные разлагаются в почве. Вода разрушает горные породы. Почва образуется из разрушенных горных пород. Вода составная и неотъемлимая часть почвы. Животные питаются растениями. короче говоря благодаря этим цепочкам превращений и внутренним связям внутри экосистемы происходит круговорот веществ в природе.
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