Домашнее задание было быстро выполнено. Я хотел побыстрее выполнить домашнее за??ание. Я обязан сдать конспект. Из этих предложений найти краткое причастие и прилагательное, и наречие
Русский язык
Домашнее задание было быстро выполнено. Я хотел побыстрее выполнить домашнее за??ание. Я обязан сдать конспект. Из этих предложений найти краткое причастие и прилагательное, и наречие
Ответ(ы):
Гость:
Краткое причастие : выполнено прилагательное : домашнее наречие : быстро
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