Домашнее задание было быстро выполнено. Я хотел побыстрее выполнить домашнее за??ание. Я обязан сдать конспект. Из этих предложений найти краткое причастие и прилагательное, и наречие

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Домашнее задание было быстро выполнено. Я хотел побыстрее выполнить домашнее за??ание. Я обязан сдать конспект. Из этих предложений найти краткое причастие и прилагательное, и наречие

Автор: Гость