Допиши 6 предложений!Под кустом дети нашли раненого зайца.На лапке сочилась кровь.Дети осторожно взяли его на руки и понесли домой.Дома они промыли зайцу ранку и смазали ее йодом.Когда лапка у зайца зажила, дети отнесли его в лес.
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Допиши 6 предложений!Под кустом дети нашли раненого зайца.На лапке сочилась кровь.Дети осторожно взяли его на руки и понесли домой.Дома они промыли зайцу ранку и смазали ее йодом.Когда лапка у зайца зажила, дети отнесли его в лес.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц убежал. Дети плакали и сожалели что выпустили зайца. Но сам заяц был очень рад. Он тут же нашёл себе местечко и лёг спать.На следующий день дети нашли его но он не захотел идти домой.Ему понравилось жить в лесу. Дети смирились.
Гость:
Дети стали часто приходить туда,где на шли зайца. Приносили ему лакомства. Заяц скоро перестал бояться детей. Все чаще подходил к ним и брал еду из рук. Всю зиму дети подкармливали зайца. Заяц был счастлив.
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