Допиши 6 предложений!Под кустом дети нашли раненого зайца.На лапке сочилась кровь.Дети осторожно взяли его на руки и понесли домой.Дома они промыли зайцу ранку и смазали ее йодом.Когда лапка у зайца зажила, дети отнесли его в лес.

Гость: Гость:

Заяц убежал. Дети плакали и сожалели что выпустили зайца. Но сам заяц был очень рад. Он тут же нашёл себе местечко и лёг спать.На следующий день дети нашли его но он не захотел идти домой.Ему понравилось жить в лесу. Дети смирились.