Допиши к именам существительных с ударными окончаниями существительные с безуда??нами окончаниями.Предложение: поклониться земле,Идти по тропе,Плыть по Днестру,Найти в встепи,Вспоминать о стране,Жить в селе,на. Слова для справо...

Гость: Гость:

Гулять по дорожке, сидеть у озера, маршировать на площади, служить родине, приехать в поселок, любить отчизну, жить в городе, пребывать в Молдове, подарить на память, купаться в море, упасть в канал, пересечь границу, отдать маме, бегать по алее