Допиши к именам существительных с ударными окончаниями существительные с безуда??нами окончаниями.Предложение: поклониться земле,Идти по тропе,Плыть по Днестру,Найти в встепи,Вспоминать о стране,Жить в селе,на. Слова для справо...
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Допиши к именам существительных с ударными окончаниями существительные с безуда??нами окончаниями.Предложение: поклониться земле,Идти по тропе,Плыть по Днестру,Найти в встепи,Вспоминать о стране,Жить в селе,на. Слова для справок:дорожка,озеро,площадь,родина,память,посёлок,отчизна,город,Молдова,край,аллея,море,канал,граница,мама.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гулять по дорожке, сидеть у озера, маршировать на площади, служить родине, приехать в поселок, любить отчизну, жить в городе, пребывать в Молдове, подарить на память, купаться в море, упасть в канал, пересечь границу, отдать маме, бегать по алее
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