Дополни краткую запись к каждой задаче. Реши. Лена собрала 4 стакана малины, Варя 2 ??такана, а Саша -3 стакана. Сколько всего стаканов малины собрали дети?

Математика
Дополни краткую запись к каждой задаче. Реши. Лена собрала 4 стакана малины, Варя 2 ??такана, а Саша -3 стакана. Сколько всего стаканов малины собрали дети?
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