Дополни краткую запись к каждой задаче. Реши. Лена собрала 4 стакана малины, Варя 2 ??такана, а Саша -3 стакана. Сколько всего стаканов малины собрали дети?

Математика

Дополни краткую запись к каждой задаче. Реши. Лена собрала 4 стакана малины, Варя 2 ??такана, а Саша -3 стакана. Сколько всего стаканов малины собрали дети?

Автор: Гость