Дополни схему и реши задачу для детского сада купили 17 игрушек из них 5 кукол 6 мечей а остальные пирамидки сколько пирамидок купили
Математика
Дополни схему и реши задачу для детского сада купили 17 игрушек из них 5 кукол 6 мечей а остальные пирамидки сколько пирамидок купили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17-5=12(игр) 2)12-6=6(игр) Ответ: 6 прирамидок
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