Дополни схему и реши задачу для детского сада купили 17 игрушек из них 5 кукол 6 мечей а остальные пирамидки сколько пирамидок купили

Математика
Дополни схему и реши задачу для детского сада купили 17 игрушек из них 5 кукол 6 мечей а остальные пирамидки сколько пирамидок купили
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17-5=12(игр) 2)12-6=6(игр) Ответ: 6 прирамидок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Помогите пожалуйста !!!Срочно нужно !!! Hier sind zwei Minidialoge .Schreib die Hilsverben hine. 1)A: Was hast du im Sommer gemacht? B:Ich _...
Ответить
Математика
Найменьшее и найбольшее натуральное десятизначное число в которых все числа разные
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста!!!О каких бедствиях, произошедших в мире за последние годы, ва?? известно?
Ответить
Математика
Помогите решить секрет
Ответить
Алгебра
Решите уравнение на скриншоте
Ответить