Дополни схему и реши задачу для детского сада купили 17 игрушек из них 5 кукол 6 мечей а остальные пирамидки сколько пирамидок купили

Математика

Дополни схему и реши задачу для детского сада купили 17 игрушек из них 5 кукол 6 мечей а остальные пирамидки сколько пирамидок купили

Автор: Гость