Дополни условия и реши задачу на полке стояло 10 книг
Математика
Дополни условия и реши задачу на полке стояло 10 книг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полке были книги. Когда из первой полки на вторую переместили 15 книг, то на полке осталось 10 книг. Во второй полке стало в 3 раза больше книг чем в первой. Сколько книг в каждой полке стояло изначально? 1)15+10=25 книг. 2)10*3=30 книг. 3)30-15=15 книг. Ответ: 1-25 книг, 2-15 книг.
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