Дополни условия и реши задачу на полке стояло 10 книг

Гость: Гость:

На полке были книги. Когда из первой полки на вторую переместили 15 книг, то на полке осталось 10 книг. Во второй полке стало в 3 раза больше книг чем в первой. Сколько книг в каждой полке стояло изначально? 1)15+10=25 книг. 2)10*3=30 книг. 3)30-15=15 книг. Ответ: 1-25 книг, 2-15 книг.