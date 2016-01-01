Якщо двоцифрове число збільшити на 27,то вийде двоцифрове число,записане тими самими цифрами,але у зворотному порядку.Яке це число? якщо двоцифрове число збільшити на 27 то вийде двоцифрове число записане тими самими цифрами Ал...
Математика
Якщо двоцифрове число збільшити на 27,то вийде двоцифрове число,записане тими самими цифрами,але у зворотному порядку.Яке це число? якщо двоцифрове число збільшити на 27 то вийде двоцифрове число записане тими самими цифрами Але у зворотному порядку яке це число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+27=41 и вот как хорошо да?
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