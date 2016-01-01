Пожалуйста помогите с 22 номером. Никак не могу понять логику...(русский медвеженок 2016, 5 кл)
Русский язык
Пожалуйста помогите с 22 номером. Никак не могу понять логику...(русский медвеженок 2016, 5 кл)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там (б) будет он показывает на печенье и волосы
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