Как на татарском будет "Мама гордится мной"? Очень надо :)

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Как на татарском будет "Мама гордится мной"? Очень надо :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По татарски будет "Энием минем белэн горурлана". Я татарски знаю так что можешь задавать столько сколько захочешь.
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