Как на татарском будет "Мама гордится мной"? Очень надо :)
Другие предметы
Как на татарском будет "Мама гордится мной"? Очень надо :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По татарски будет "Энием минем белэн горурлана". Я татарски знаю так что можешь задавать столько сколько захочешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Today our world is confronted with many challenges wars poverty hunger disease environmental changes and many others. In your opinian what is serio...
Английский язык
Литература