2pomogite pojalusta kak napisat
Литература
2pomogite pojalusta kak napisat
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил-был Андрей он очень любил путешестовать. Одножды Андрей пошол ночью в море и там у видел Большой карабыль он был очень красивым он хател зайти туда но не мог незнал откуда зайти . Через 10-20мин он нашол вход и зашол там было много человек он подружился с Олегом.Олег сказал ему "Давай по гуляем" Андрей сказал" давай мне очень интересно " . Они гуляли час и там увидели большие комноты. Андрей сказал "Ты можешь плавать?" Олег сказал что "Да магу " .Они пошли и плавали в море и так у них прошел один день.
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