2pomogite pojalusta kak napisat

Гость: Гость:

Жил-был Андрей он очень любил путешестовать. Одножды Андрей пошол ночью в море и там у видел Большой карабыль он был очень красивым он хател зайти туда но не мог незнал откуда зайти . Через 10-20мин он нашол вход и зашол там было много человек он подружился с Олегом.Олег сказал ему "Давай по гуляем" Андрей сказал" давай мне очень интересно " . Они гуляли час и там увидели большие комноты. Андрей сказал "Ты можешь плавать?" Олег сказал что "Да магу " .Они пошли и плавали в море и так у них прошел один день.