Помогите решить пожалуйста , не знаю как, у=х в 3 степени +12х

Алгебра
Помогите решить пожалуйста , не знаю как, у=х в 3 степени +12х
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