Дополнительная информация о запросе Исправлена опечатка «спиши словосочетания вставив где нужно пропущенные буквы.подчеркни буквы обозначающие непроизносимые согласные звуки.капустный лист,вкустное блюдо,ненастный день,гластны...

Русский язык
Дополнительная информация о запросе Исправлена опечатка «спиши словосочетания вставив где нужно пропущенные буквы.подчеркни буквы обозначающие непроизносимые согласные звуки.капустный лист,вкустное блюдо,ненастный день,гластный звук,ястное небо.»
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