Пантера и леопард-один и тот же зверь. Это замечательно красивые кошки с гибким и сильным телом,округлой головой,длинным хвостом,стройными ногами.( какой это текст: описание или повествование. Укажите род и число существительных).

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Пантера и леопард-один и тот же зверь. Это замечательно красивые кошки с гибким и сильным телом,округлой головой,длинным хвостом,стройными ногами.( какой это текст: описание или повествование. Укажите род и число существительных).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описание. Кошки - ж.р.,мн.ч телом - ср.р.,ед.ч головой - ж.р.,ед.ч хвостом - м.р.,ед.ч ногами - ж.р.,мн.ч
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