Пантера и леопард-один и тот же зверь. Это замечательно красивые кошки с гибким и сильным телом,округлой головой,длинным хвостом,стройными ногами.( какой это текст: описание или повествование. Укажите род и число существительных).

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Пантера и леопард-один и тот же зверь. Это замечательно красивые кошки с гибким и сильным телом,округлой головой,длинным хвостом,стройными ногами.( какой это текст: описание или повествование. Укажите род и число существительных).

Автор: Гость