Сравните значения выражений
Математика
Сравните значения выражений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое больше второго, так как в первом 3.968, а во втором 1,430.
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