Сравните значения выражений

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Сравните значения выражений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое больше второго, так как в первом 3.968, а во втором 1,430.
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