Честь и верность данному слову как главные ценности доя Владимира и Маши

Литература
Честь и верность данному слову как главные ценности доя Владимира и Маши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла: Возьмем на пример Когда Маша выходила замуж за князя. Она долго ждала Владимира, но он так и не пришел. А для Маши очень важна была клятва, хоть она и вышла за не любимого человека
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