В полдень термометр показывал -2градуса. К вечеру температура воздуха изменилась ??а 3-градуса,а каполуночи -еще на -5 градуса. Какую температуру показывал термометр в полночь?

Математика

В полдень термометр показывал -2градуса. К вечеру температура воздуха изменилась ??а 3-градуса,а каполуночи -еще на -5 градуса. Какую температуру показывал термометр в полночь?

Автор: Гость