В полдень термометр показывал -2градуса. К вечеру температура воздуха изменилась ??а 3-градуса,а каполуночи -еще на -5 градуса. Какую температуру показывал термометр в полночь?
Математика
В полдень термометр показывал -2градуса. К вечеру температура воздуха изменилась ??а 3-градуса,а каполуночи -еще на -5 градуса. Какую температуру показывал термометр в полночь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-10 градусов ответ до ето задачи все я надеюсь
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