Роль болот в жизни животных? Очень надо, помогите

Биология
Роль болот в жизни животных? Очень надо, помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В болтах живут одноклеточные простейшие животные..амеба протей, эвглема зеленая...ими питаются более большие животные. если бы не было болот, то баланс пищеварительной цепи был бы нарушен
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