Дополните утверждения. 1.Врожденная способность животных  и человека запоминать в начальный период своей жизни образ своих родителей связана с... 2.Способность высших центров регулировать низшие была открыта... 3.Аффект относит...

Биология
Дополните утверждения. 1.Врожденная способность животных  и человека запоминать в начальный период своей жизни образ своих родителей связана с... 2.Способность высших центров регулировать низшие была открыта... 3.Аффект относится к...,а смех-к... 4.Эмоции,способствующие деятельности,называются...,а нарушающие ее... 5.Во время ответа товарища следует поднимать руки только по просьбе предподавателя,так как у отвечающего они могут вызвать...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. возникновением условного рефлекса 2. И.М.Сеченовым 3. Аффект относиться к стрессу, а смех к эмоциям.  4. Способствующие-стенические, нарушающие астенические.  5. Рассеянность внимания
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