Дополните утверждения. 1.Врожденная способность животных и человека запоминать в начальный период своей жизни образ своих родителей связана с... 2.Способность высших центров регулировать низшие была открыта... 3.Аффект относит...

Биология

Дополните утверждения. 1.Врожденная способность животных и человека запоминать в начальный период своей жизни образ своих родителей связана с... 2.Способность высших центров регулировать низшие была открыта... 3.Аффект относится к...,а смех-к... 4.Эмоции,способствующие деятельности,называются...,а нарушающие ее... 5.Во время ответа товарища следует поднимать руки только по просьбе предподавателя,так как у отвечающего они могут вызвать...

Автор: Гость