Допоможіть будь ласка! З завданням! 1.)Прочитай діалог. - Що ти сьогодні робив?- за??итав свого друга Дмитрик. - Я писав листа до брата. Вітав його з днем народження ,бажав йому щастя і здоров'я-відповів Тарас. - То ти недо...

Українська мова
Допоможіть будь ласка! З завданням! 1.)Прочитай діалог. - Що ти сьогодні робив?- за??итав свого друга Дмитрик. - Я писав листа до брата. Вітав його з днем народження ,бажав йому щастя і здоров'я-відповів Тарас. - То ти недописав листа і не відіслав його? - А як ти здогадався? 2.) Як здогадався Дмитрик,що Тарас недописав і не відіслав листа?Напиши. 3.)Якою була б відповідь Тараса,якби він відіслав листа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) мабуть через те, що Тарас сказав що він "писав", а не "НАписав", а це означає, що дія не завершена отже він не дописав і не відіслав листа 3) "Я написав листа до брата. Привітав його з днем, побажав йому щастя і здоров'я"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Назовите степень многочлена p(x),его старший член и коэффициенты : p(x)=-6x^3+5x^2+c-1
Ответить
Алгебра
СРОЧНО! решите уравнения: а) |х|=1; б) |х-2|=1; в) |х|=0; г) |х+4|=3.
Ответить
Английский язык
Американцы на День Благодарения говорят "Спасибо" за их.. А-еду Б-страну В-семью
Ответить
Математика
Решите пожалуйста срочно надо задание 10 11 и 12
Ответить
Русский язык
Сделайте орфоэпический разбор слова "инструмент"
Ответить