Допоможіть будь ласка! З завданням! 1.)Прочитай діалог. - Що ти сьогодні робив?- за??итав свого друга Дмитрик. - Я писав листа до брата. Вітав його з днем народження ,бажав йому щастя і здоров'я-відповів Тарас. - То ти недо...
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Допоможіть будь ласка! З завданням! 1.)Прочитай діалог. - Що ти сьогодні робив?- за??итав свого друга Дмитрик. - Я писав листа до брата. Вітав його з днем народження ,бажав йому щастя і здоров'я-відповів Тарас. - То ти недописав листа і не відіслав його? - А як ти здогадався? 2.) Як здогадався Дмитрик,що Тарас недописав і не відіслав листа?Напиши. 3.)Якою була б відповідь Тараса,якби він відіслав листа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) мабуть через те, що Тарас сказав що він "писав", а не "НАписав", а це означає, що дія не завершена отже він не дописав і не відіслав листа 3) "Я написав листа до брата. Привітав його з днем, побажав йому щастя і здоров'я"
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