Допоможіть будь ласка! З завданням! 1.)Прочитай діалог. - Що ти сьогодні робив?- за??итав свого друга Дмитрик. - Я писав листа до брата. Вітав його з днем народження ,бажав йому щастя і здоров'я-відповів Тарас. - То ти недо...

Українська мова

Допоможіть будь ласка! З завданням! 1.)Прочитай діалог. - Що ти сьогодні робив?- за??итав свого друга Дмитрик. - Я писав листа до брата. Вітав його з днем народження ,бажав йому щастя і здоров'я-відповів Тарас. - То ти недописав листа і не відіслав його? - А як ти здогадався? 2.) Як здогадався Дмитрик,що Тарас недописав і не відіслав листа?Напиши. 3.)Якою була б відповідь Тараса,якби він відіслав листа?

Автор: Гость