Допоможіть скласти висловлювання 5-7 речень на тему татове слово

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Допоможіть скласти висловлювання 5-7 речень на тему татове слово
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Татове слово найголовніше.Закрий очі і ти почуєш рідний голос.У батька я найкращий син.По всій дорослій роботі я допомагаю татові.Він мій оберіг.В дитинстві тато обіця що коли я буду дорослим теж буду дужим як він.І построю свій дім.І матиму свою родину дружню і міцну.
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