Допоможіть скласти висловлювання 5-7 речень на тему татове слово

Гость: Гость:

Татове слово найголовніше.Закрий очі і ти почуєш рідний голос.У батька я найкращий син.По всій дорослій роботі я допомагаю татові.Він мій оберіг.В дитинстві тато обіця що коли я буду дорослим теж буду дужим як він.І построю свій дім.І матиму свою родину дружню і міцну.