Как решить задачу .мастер и его ученик три часа вытачивали детали .мастер все это время работал с производительностю 40 деталей в час а его учиник за это же время сделал три пятых работы выполненной мастером . Сколько всего дет...

Математика
Как решить задачу .мастер и его ученик три часа вытачивали детали .мастер все это время работал с производительностю 40 деталей в час а его учиник за это же время сделал три пятых работы выполненной мастером . Сколько всего деталей сделал мастер и его ученик за 3 часа
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