Допустим,что номер телефона Вашего знакомого 5-значный. Какое наименьшее количество вопросов нужно задать знакомому,чтобы узнать номер? Но надо учитывать,что на один из ваших вопросов(любой)знакомый может дать неправильный отве...
Математика
Допустим,что номер телефона Вашего знакомого 5-значный. Какое наименьшее количество вопросов нужно задать знакомому,чтобы узнать номер? Но надо учитывать,что на один из ваших вопросов(любой)знакомый может дать неправильный ответ. а). 19 ; б). 21 ; в).22 ; г).20 . Помогите пожал..Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 21. Я Так думаю, потому что на 1 вопрос он ответит правильно, останется 20, 20 делится на 5, тем самым мы можем точно узнать его номер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из двух Городов расстояние между которыми 600 км вышли одновременно навстречу друг другу два поезд скорость первого пользуешься километров час опре...
Математика