Допустим,что номер телефона Вашего знакомого 5-значный. Какое наименьшее количество вопросов нужно задать знакомому,чтобы узнать номер? Но надо учитывать,что на один из ваших вопросов(любой)знакомый может дать неправильный отве...

Математика
Допустим,что номер телефона Вашего знакомого 5-значный. Какое наименьшее количество вопросов нужно задать знакомому,чтобы узнать номер? Но надо учитывать,что на один из ваших вопросов(любой)знакомый может дать неправильный ответ. а). 19 ; б). 21 ; в).22 ; г).20 . Помогите пожал..Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 21. Я Так думаю, потому что на 1 вопрос он ответит правильно, останется 20, 20 делится на 5, тем самым мы можем точно узнать его номер.
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