Из двух городов, расстояние между которыми 600 км,вышли одновременно навстречу дру?? другу два поезда. Скорость первого поезда 65 км в час. Определи скорость второго поезда,если поезда встретились через 5 часов

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 600 км,вышли одновременно навстречу дру?? другу два поезда. Скорость первого поезда 65 км в час. Определи скорость второго поезда,если поезда встретились через 5 часов

Автор: Гость