Из двух городов, расстояние между которыми 600 км,вышли одновременно навстречу дру?? другу два поезда. Скорость первого поезда 65 км в час. Определи скорость второго поезда,если поезда встретились через 5 часов

Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 600 км,вышли одновременно навстречу дру?? другу два поезда. Скорость первого поезда 65 км в час. Определи скорость второго поезда,если поезда встретились через 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65*5=325 2) 600-325=275 3)275:5=55
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