Помогите пожалуйста решить. Вычислить пределы функции в заданной точке.

Математика
Помогите пожалуйста решить. Вычислить пределы функции в заданной точке.
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Гость:
Чтобы избавить от множителей, проводящих к нулю, применяем формулы половинного и двойного угла.
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