Что такое рассуждение
Русский язык
Что такое рассуждение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например обсуждаешь учителя какая онва строгая или добра или вообще справедливая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык
Нужно срочно написать предложения из всех этих слов !!! Узнавать ; осмеивать ; доставать ; одолевать ; оглядываться ; подогревать ; распарывать ;...
Русский язык
От данных глаголов образуйте действительные и страдательные причастия прошедшего времени. Идти, взрыхлить, вовлечь