Что такое рассуждение

Русский язык
Что такое рассуждение
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Автор: Гость
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Гость:
Например обсуждаешь учителя какая онва строгая или добра или вообще справедливая
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