Какое значение имела личность и политика князей для развития Галицко-Волынской р??си? покажите на премерах
История
Какое значение имела личность и политика князей для развития Галицко-Волынской р??си? покажите на премерах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поначалу никакой роли они не играли, только участвовали в феодальной войне. Ну а потом, Даниил Александрович , Галицко-Волынский князь , основал Московское княжество , т.к. город Москва был основан на территории Галицко-Волынского княжества.
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