Какое значение имела личность и политика князей для развития Галицко-Волынской р??си? покажите на премерах

Гость: Гость:

Поначалу никакой роли они не играли, только участвовали в феодальной войне. Ну а потом, Даниил Александрович , Галицко-Волынский князь , основал Московское княжество , т.к. город Москва был основан на территории Галицко-Волынского княжества.