ПОМОГИТЕ! 1)8(2х+1)+1=3(4х-2)-1 2)2(6х+7)=19=14х 3)0,2(5х-2)=0,3(2х-1)-1,9 4)1/2(1/2х+4)=1/4х-1/8
Математика
ПОМОГИТЕ! 1)8(2х+1)+1=3(4х-2)-1 2)2(6х+7)=19=14х 3)0,2(5х-2)=0,3(2х-1)-1,9 4)1/2(1/2х+4)=1/4х-1/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 16х+8+1=12х-6-1 16х+9=12х-7 16х-12х=-7-9 4х=-16 х=-4
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