Дорога в музыкальную школу занимает у Кати 25 минут. В какое время Катя должна выйт?? из дома, если в школе нужно быть в 16 часов 15 минут? Решение:в 2 действия

Математика

Дорога в музыкальную школу занимает у Кати 25 минут. В какое время Катя должна выйт?? из дома, если в школе нужно быть в 16 часов 15 минут? Решение:в 2 действия

Автор: Гость