Дорога в музыкальную школу занимает у Кати 25 минут. В какое время Катя должна выйт?? из дома, если в школе нужно быть в 16 часов 15 минут? Решение:в 2 действия

Математика
Дорога в музыкальную школу занимает у Кати 25 минут. В какое время Катя должна выйт?? из дома, если в школе нужно быть в 16 часов 15 минут? Решение:в 2 действия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25-15=10 2)15 часов 60 минут-10=15 часов 50 минут
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