Доцент заплатил членский взнос в размере 3% от оклада,а ст. преподаватель-2% оклада.??аков оклад доцента, если в сумме они заплатят 13 руб. 20 коп. И оклад доцента на 140 руб. больше оклада ст. Преподавателя?

Математика
Доцент заплатил членский взнос в размере 3% от оклада,а ст. преподаватель-2% оклада.??аков оклад доцента, если в сумме они заплатят 13 руб. 20 коп. И оклад доцента на 140 руб. больше оклада ст. Преподавателя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.е зп препода х-140, з/п доцента х. (х-140)*2/100+х*3/100=13,20. 2х/100-280/100+3х/100=13,20. 5х/100-280/100=13,20 Х=320 З/п препода 320-140=180 З/п доцента 320
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