Доцент заплатил членский взнос в размере 3% от оклада,а ст. преподаватель-2% оклада.??аков оклад доцента, если в сумме они заплатят 13 руб. 20 коп. И оклад доцента на 140 руб. больше оклада ст. Преподавателя?

Математика

Доцент заплатил членский взнос в размере 3% от оклада,а ст. преподаватель-2% оклада.??аков оклад доцента, если в сумме они заплатят 13 руб. 20 коп. И оклад доцента на 140 руб. больше оклада ст. Преподавателя?

Автор: Гость