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Дремота разобрать по составу
Математика
Дремота разобрать по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень - дрем; суффикс -;от окончание - а ; Основа слова: дремот
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