Древние материки и океаны,продолжабщие очень медленно дрейфовать

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За последние 25-30 лет геологическая наука обогатилась новой информацией о строении дна Мирового океана и пополнилась научными идеями. Новые факты породили новые гипотезы (например, дрейф материков), которые, без преувеличения, являются революционными в геологической науке. Соответственно пересмотрены теории формирования земной коры, образования полезных ископаемых, представления о размещении зон повышенной сейсмической активности и вулканизма и тому подобное. Даже больше — стало известно, что на дне океанов будто расшифровывается своеобразная геологическая летопись нашей планеты за последний миллиард лет. За этот большой (даже в геологическом понимании) отрезок времени на планете происходили постоянные изменения: мигрировали на тысячи километров материки, образовывались новые и отмирали старые моря и даже океаны. На материках, которые перемещались в другие географические широты, изменялись климат, растительность и животный мир. На величину от 350 до 500 м изменялся уровень Мирового океана. С расколом и перемещением материков связаны изоляция, смешивание или уничтожение одних животных другими.