Дружок и шарик бегали во дворе дружок пробежал 40 метров а шарик 60 метров шарик бег??л на 10 секунд дольше . Сколько времени бегал каждый щенок если скорость у них была одинаковой

Математика

Дружок и шарик бегали во дворе дружок пробежал 40 метров а шарик 60 метров шарик бег??л на 10 секунд дольше . Сколько времени бегал каждый щенок если скорость у них была одинаковой

Автор: Гость