Дружок и шарик бегали во дворе дружок пробежал 40 метров а шарик 60 метров шарик бег??л на 10 секунд дольше . Сколько времени бегал каждый щенок если скорость у них была одинаковой
Математика
Дружок и шарик бегали во дворе дружок пробежал 40 метров а шарик 60 метров шарик бег??л на 10 секунд дольше . Сколько времени бегал каждый щенок если скорость у них была одинаковой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 и 30 секунд............
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