Два арбуза весят столько же сколько, одинаковых 6 дынь. Сколько весит один арбуз если две дыни весят 5 кг?Решить задачу двумя способами

Математика

Два арбуза весят столько же сколько, одинаковых 6 дынь. Сколько весит один арбуз если две дыни весят 5 кг?Решить задачу двумя способами

Автор: Гость