Два арбуза весят столько же сколько, одинаковых 6 дынь. Сколько весит один арбуз если две дыни весят 5 кг?Решить задачу двумя способами
Математика
Два арбуза весят столько же сколько, одинаковых 6 дынь. Сколько весит один арбуз если две дыни весят 5 кг?Решить задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ №1. 1)6/2=3(дынь)-весит один арбуз. 2)3*5=15(кг)-весит один арбуз. Способ №2. 1)5*6=30(кг)-весят 2 арбуза. 2)30/2=15(кг)-весит один арбуз.
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