Два астероида летят навстречу друг другу через какое время не встретятся если расстояние между астероидами 54000 километров сколько скорость первого стероида 200 км/мин скорость второго 4000 километров/мин

Математика

Два астероида летят навстречу друг другу через какое время не встретятся если расстояние между астероидами 54000 километров сколько скорость первого стероида 200 км/мин скорость второго 4000 километров/мин

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