Два астероида летят навстречу друг другу через какое время не встретятся если расстояние между астероидами 54000 километров сколько скорость первого стероида 200 км/мин скорость второго 4000 километров/мин

Математика
Два астероида летят навстречу друг другу через какое время не встретятся если расстояние между астероидами 54000 километров сколько скорость первого стероида 200 км/мин скорость второго 4000 километров/мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4000+200=4200(км/мин)-скорость сближения; 54000÷4200=540/42=270/21=12_18/21=12_6/7(мин)-через это время встретятся
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