Что такое луна помагите плис

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ЛУНА - единственный естественный спутник Земли.Влияние сил гравитации между Луной и Землей сопровождается интересными эффектами, среди которых наиболее очевидный – приливы и отливы. Сила гравитации действует со стороны Луны и с этой стороны земная поверхность, особенно вода, вытягивается к Луне, За счет того, что скорость вращения Земли больше, чем у ее спутника, эффект приливов дает за одни сутки две высших точки.Луна обращается вокруг Земли и в то же самое время вращается вокруг собственной оси. Получается, что по времени и по направлению оба этих вращения совпадают, поэтому ее противоположную сторону увидеть с нашей планеты невозможно.Луна воздействует на подсознание, на душу человека, интуицию, на его настроение, нервную систему.Луна воплощает в себе одну из основных сил в нашей Вселенной. И магия, работающая именно с этой силой — одна из самых красивых, красочных и сильных. Лунная магия — это использование силы Луны и силы человека. Луна меняет свою силу, и меняются силы ее в нашем мире. Ритуалы, связанные с лунными фазами различны. Это включение трав, очищение, гармонизация помещений и пр.Ночное светило влияет на всю живую природу, на все разумные и неразумные существа. Луна — владычица (на древне персидском языке — Мах) скрытых природных сил; влияние ее зависит от фаз, поскольку она связана с Солнцем.Имеются 4 фазы Луны, и в каждой фазе Луна обладает определенной силой, а сила ее связана с удаленностью от Солнца; именно положение Луны тоносительно Солнца указывает на лунные фазы. С каждой из четырех фаз связана особая информация. Луна изменяется постоянно, но кардинально — дважды в месяц: есть Луна растущая и Луна ущербная. Растущая Луна дает человеку увеличение эмоционального восприятия, всплеск его, когда Луна на ущербе — дух вытеснет эмоции, они скрыты и воспринимаются человеком на внутреннем уровне, у него появляется некоторая эмоциональная заторможенность, меньше чувственности. Чем дальше Луна то Солнца, тем болееона свободна; если эмоции человека — силные, раскованные, трудно и плохо контролируемые, могут вырваться наружу — значит, Луна находится в противофазе к Солнцу.Каждая фаза имеет свой мифологический образ. Лунным циклам и фазам огромное внимание уделялось в Древнем Иране. По представлению древних, мир покоится на четырех слонах — этот мифологический образ и есть четыре фазы Луны, управляющие четырьмя формами нашего подсознания (для древних было более характерно мышление символами, образами, а не конкретными понятиями, как делаем сейчас мы). Каждый слон был своего цвета (цвета тоже не случайны) — красный, желтый, синий (или голубой) и зеленый.